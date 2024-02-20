У вівторок, 20 лютого, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Катар допоміг Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та росії 11 дітей. Про це він написав у Telegram.

За словами Єрмака, вік повернутих дітей - від 2 до 16 років.

Роботу для возз'єднання сімей проводили при взаємодії з уповноваженим Ради з прав людини Дмитром Лубінцем у рамках затвердженого плану президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Повернення сталося за сприяння держави Катар. Україна дякує партнерам за допомогу.

Він зазначив, що продовжується виконання завдання президента повернути депортованих та примусово переміщених дітей.

Раніше ми писали про те, що на контрольовану територію України з окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути 14-річну дівчинку-сироту та чотирьох інших дітей з їхніми батьками