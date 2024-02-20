Польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною [ Редагувати ]
Активісти у Польщі вирішили полегшити обмеження щодо руху легкових автомобілів та автобусів в районі кордону з Україною. Зокрема, ця ініціатива стосується пункту пропуску "Гребенне - Рава-Руська". Про це повідомляє Держприкордонслужба.
За інформацією ДПСУ, після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Гребенне - Рава-Руська".
Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках.
До того ж польські страйкарі готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".
Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по п'ять легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по одній вантажівці на в'їзд до Польщі й по три вантажівки на в’їзд в Україну.
Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі.
Раніше ми писали про те, що польські протестувальники почали більш жорсткі заходи щодо обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.
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