Активісти у Польщі вирішили полегшити обмеження щодо руху легкових автомобілів та автобусів в районі кордону з Україною. Зокрема, ця ініціатива стосується пункту пропуску "Гребенне - Рава-Руська". Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За інформацією ДПСУ, після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Гребенне - Рава-Руська".

Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках.

До того ж польські страйкарі готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".

Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по п'ять легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по одній вантажівці на в'їзд до Польщі й по три вантажівки на в’їзд в Україну.

Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі.

Раніше ми писали про те, що польські протестувальники почали більш жорсткі заходи щодо обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.