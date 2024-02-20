В місті-супутнику Рівненської АЕС Зеленський створив військову адміністрацію [ Редагувати ]
У вівторок, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський вирішив створити Вараську міську військову адміністрацію в Рівненській області. Про це повідомляє Офіс президента України.
Президент видав указ №82/2024.
Відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" президент вирішив створити Вараську міську військову адміністрацію Вараського району Рівненської області.
Тепер Генеральному штабу Збройних сил України та Рівненській обласній державній адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.
Указ набув чинності з дня його опублікування. Вараш є містом-супутником Рівненської атомної електростанції.
Президент Зеленський своїми указами створив уже десятки військових адміністрацій на окупованих територіях, а також у районі зони бойових дій.
Раніше Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.
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