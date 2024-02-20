Президент Володимир Зеленський вирішив зібрати на зустріч парламентську фракцію "Слуги народу". Про це повідомили в "Слузі народу".

Це буде перша зустріч глави держави з правлячою фракцією з початку повномасштабної війни рф проти України.

За словами джерел РБК-Україна, конкретної мети зустрічі президента з фракцією "Слуги народу" не було оголошено. Іншої інформації про зустріч наразі також немає.

Нагадаємо, що в місті-супутнику Рівненської АЕС Зеленський створив військову адміністрацію.