Зеленський вперше за 2 роки збирає на зустріч фракцію "Слуги народу" [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський вирішив зібрати на зустріч парламентську фракцію "Слуги народу". Про це повідомили в "Слузі народу".
Це буде перша зустріч глави держави з правлячою фракцією з початку повномасштабної війни рф проти України.
За словами джерел РБК-Україна, конкретної мети зустрічі президента з фракцією "Слуги народу" не було оголошено. Іншої інформації про зустріч наразі також немає.
Нагадаємо, що в місті-супутнику Рівненської АЕС Зеленський створив військову адміністрацію.
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