Дефіцит озброєння в українських військових призвів до того, що ЗСУ довелось відступити з міста Авдіївка і воно було захоплене росіянами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Місто Авдіївка не було б втрачене, якби Україна "отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для його захисту", - заявив Кулеба.

За його словами, люди повинні зрозуміти одну просту річ - ухвалення закону про надання допомоги Україні це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час.

"І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають", - сказав він.

Кулеба зауважив, що єдина причина, з якої українці вимушені жертвувати своїми життями зараз полягає в тому, що "хтось все ще обговорює рішення".

"Я поважаю внутрішню політику США і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", - підкреслив він.

Нагадаємо, 110-та бригада ЗСУ визнала, що її поранених бійців, яких за наказом командування залишили в укріпрайоні "Зеніт" в Авдіїві після відходу українських сил, розстріляли росіяни.