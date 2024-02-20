Окупанти запустили "Шахеди" по Україні: де їх фіксують [ Редагувати ]
Російські окупанти сьогодні, 20 лютого, увечері вчергове запустили ударні дрони "Шахед" по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
За інформацією Повітряних сил, кілька груп ворожих безпілотників уже помітили в Дніпропетровській області.
Також загроза дронів є для Запорізької області.
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