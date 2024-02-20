Рф запустила дрон-камікадзе по цивільних у Харківській області, є загиблі [ Редагувати ]
Вдень вівторка, 20 лютого, російська федерація завдала удару по Харківській області. Цього разу росіяни запустили дрон-камікадзе.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
За його даними, близько 16:50 в селі Петропавлівка Куп‘янського району росіяни запустили дрон-камікадзе в цивільну автівку.
На той момент в авто перебували три пасажири. 38-річний цивільний водій та 50-річний цивільний чоловік загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями доставлена в медичний заклад.
"Усі троє - робітники місцевої ферми. Поверталися по домівках після роботи", - написав Синєгубов.
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