Грузія не запроваджує санкції проти росії і у країни для цього є нібито дуже сильні аргументи.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, повідомляє "Ехо Кавказу".

"У нас дуже чітка позиція в цьому напрямку: ми не запроваджуємо санкції - і в нас є для цього дуже сильні аргументи", - сказав він.

Кобахідзе запевнив, що водночас Грузію не використовують для обходу санкцій.

Також за словами глави прем'єра, Грузія підтримує Україну "політично, надає їй потужну гуманітарну допомогу", у Грузії "винятково дружні відносини з українським народом".