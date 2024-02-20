Грузія відмовилася приєднатися до санкцій проти рф через "сильні аргументи" [ Редагувати ]
Грузія не запроваджує санкції проти росії і у країни для цього є нібито дуже сильні аргументи.
Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, повідомляє "Ехо Кавказу".
"У нас дуже чітка позиція в цьому напрямку: ми не запроваджуємо санкції - і в нас є для цього дуже сильні аргументи", - сказав він.
Кобахідзе запевнив, що водночас Грузію не використовують для обходу санкцій.
Також за словами глави прем'єра, Грузія підтримує Україну "політично, надає їй потужну гуманітарну допомогу", у Грузії "винятково дружні відносини з українським народом".
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