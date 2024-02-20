Умєров і Сирський обговорили з Остіном ситуацію на фронті та потреби ЗСУ [ Редагувати ]
Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефону розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Про це Умєров написав у своєму Twitter.
За словами Умєрова, під час розмови з Остіном було обговорено поточну динаміку на фронті. Окрім цього було обговорено спільне розуміння ситуації та план дій.
"У центрі уваги також було постачання боєприпасів. Робота над нагальними потребами ЗСУ та довгострокове планування у форматі коаліцій можливостей UDCG. Висловив подяку секретарю Остіну за його керівництво", - написав Умєров.
Раніше повідомлялось, що Україна та США можуть підписати угоду про гарантії безпеки до саміту НАТО.
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