Російська армія сьогодні, 20 лютого, завдала ракетного удару по Краматорську в Донецькій області. Унаслідок цього постраждали люди.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін і Краматорська міськрада.

"Краматорськ знову під ворожим вогнем", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 20-ї години в місті прогриміли два вибухи - росіяни влучили в промзону та житлову забудову.