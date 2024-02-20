Росіяни ракетами вдарили по Краматорську: є поранені [ Редагувати ]
Російська армія сьогодні, 20 лютого, завдала ракетного удару по Краматорську в Донецькій області. Унаслідок цього постраждали люди.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін і Краматорська міськрада.
"Краматорськ знову під ворожим вогнем", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що близько 20-ї години в місті прогриміли два вибухи - росіяни влучили в промзону та житлову забудову.
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