У німецькій лікарні помер другий баскетболіст з України, на якого напали з ножем [ Редагувати ]
Український баскетболіст Артем Козаченко, на якого 10 лютого напали з ножем у Німеччині, помер у лікарні. Його поранення виявилися несумісними з життям.
Про це повідомляється в Instagram-профілі команди ART Giants, у якій грав хлопець.
"Після трагічного акту насильства в Оберхаузені (місто в Німеччині - ред.), жертвами якого майже тиждень тому стали два гравці з нашої команди ART Giants, загинув Володимир Єрмаков, а його товариш по команді та співвітчизник Артем Козаченко також помер у лікарні від тяжких травм", - сказано у повідомленні команди.
Там уточнюють, що Артем, якому було 18 років, перебував у реанімації у лікарні з моменту жорстокого нападу в Оберхаузені. За останні кілька днів його стан настільки погіршився, що лікарі вже нічого не могли зробити для нього.
Нагадаємо, 10 лютого у німецькому Оберхаузені невідомі напали на двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка.
Внаслідок нападу несумісні з життям травми отримав Володимир Єрмаков. Артема Козаченка вдалося доставити до шпиталю у тяжкому стані.
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