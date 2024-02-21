Мова - маркер нашої ідентичності: історія виникнення соловʼїної та маловідомі факти [ Редагувати ]
21 лютого у всьому світі відзначається незвичайне свято - День рідної мови, яке прославляє мовне розмаїття. Для більшості жителів України українська мова є рідною. Наша мова дуже цікава, вона є давньою і різноманітною, а її милозвучність відзначена у багатьох рейтингах.
З нагоди свята "Подробиці" розкажуть вам цікаві та маловідомі факти про українську мову.
Щоб спростувати міф про відсутність української мови, який росіяни активно пропагують від часів видання Валуєвського циркуляру в 1863 році і донині, варто ознайомитися з історією української мови до її зіткнення з російською імперськістю.
Юрій Шевельов у своїй праці "Історична фонологія української мови" виділив чотири періоди в історії української мови:
- Протоукраїнський — до середини XI століття.
- Давньоукраїнський — XI-XIV століття.
- Середньоукраїнський — XV-XVIII століття.
- Сучасний — з кінця XVIII століття і до сьогодні.
Протоукраїнський період — це час, коли мова лише починала зароджуватися й відокремлюватися від своєї прародички. У середині XI століття на перетині писемної церковнослов’янської та розмовної мови мешканців Київської держави виникає літературно-писемна мова, яку називають по-різному: давньоруською, давньоукраїнською або давньокиївською. Логічно було б називати цю мову давньоруською, адже держава з центром у Києві звалася Русь, але через прагнення росіян ототожнювати терміни "руський" і "російський" довелося створити уточнюючі терміни.
Протягом давньоукраїнського періоду наша мова встигла не лише зазнати розквіту за часів Київської Русі, а й після завоювання Києва монголами побувати у "еміграції" у Галицько-Волинському, Великому Литовському та Молдавському князівствах, де мала статус офіційної мови.
Далі настав довгий середньоукраїнський період, мову якого зараз називають староукраїнською. Як і до цього, наша мова в той час не мала своєї держави, тож існувала на території інших, де мусила пристосовуватися до чужих порядків. Найбільше на розвиток мов в той час вплинули поява друкарства, Ренесанс та Реформація, адже мова була невіддільною складовою культурного й релігійного життя.
З появою Речі Посполитої українська мова почала втрачати свої привілеї та поступатися польській. Однак полонізація відбувалася переважно серед верхніх верств суспільства, тоді як козаки й селяни залишалися вірними староукраїнській мові.
З XI по XVIII століття українська мова існувала мирно в середовищі різноманітних мов, таких як латинська, грецька, польська, німецька, їдиш, кримськотатарська, вірменська та інші. Це тривало до того часу, поки російська мова, з якою українська не зіштовхувалася протягом понад 500 років з часів розпаду праслов’янської мовної спілки, не повернулася на арену і не почала грати роль головної.
Пізніше відбувалися виникнення та розквіт нової української літературної мови завдяки Котляревському, Квітці-Основ’яненку, Шевченкові; її галицька "еміграція"; поява кола українських інтелектуалів, які боролися за права української мови; перша спроба української державності з власною мовою; українізація та сталінські репресії, включаючи мовну політику; і, нарешті, відновлення незалежності та визнання української мови державною.
Цікаві факти про соловʼїну
- Українською мовою найбільше перекладів має вірш "Заповіт" Тараса Шевченка, який був перекладений на 140 мов світу.
- Найпопулярнішою у світі піснею українського походження є різдвяна пісня "Щедрик", яку іноземці знають як "Carol of the Bells".
- Серед найчастіше вживаних українських слів є іменник "рука", прикметник "великий", дієслово "бути" і займенник "він".
- Українські народні казки є важливою частиною українського фольклору, серед найдавніших з них можна відзначити "Пан Коцький", "Солом'яний Бичок", "Котигорошко", "Дівчина і Місяць", "Ох", "Івасик-Телесик".
- Українська мова налічує близько 256 тисяч слів.
- Вона відрізняється від інших слов'янських мов наявністю сьомого кличного відмінка.
- Точну дата зародження української мови важко визначити через обмежену кількість писемних джерел. Існує версія, що українська мова виникла внаслідок розпаду давньоруської мови на українську, російську та білоруську, а також думка, що українська мова походить від праслов'янської і почала формуватися кілька тисячоліть до нашої ери.
- У 1933 році було вилучено букву "ґ" з українського правопису з ідеологічних міркувань. Комуністи вважали, що ця літера наближає українців до західного стилю мови і віддаляє їх від російської. Максим Рильський і Павло Тичина намагалися повернути "ґ" в абетку, але букву відновлено лише в 1990 році.
- Українську мову намагалися заборонити багато разів, найбільш відомою є "Валуївський циркуляр", спрямований на русифікацію українців. Українська мова пережила 4 століття репресій і лінгвоциду, про що свідчать 134 спроби заборони.
- Діалекти є важливою частиною української мови, оскільки вони унікальні для кожного регіону. Під час вивчення літературної української мови важливо також пам'ятати і зберігати особливості свого діалекту.
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