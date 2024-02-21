Перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16 до літа [ Редагувати ]
Перша група українських пілотів, що складається з чотирьох осіб, завершить програму навчання на літаках F-16 до початку літа 2024 року. Про це повідомляє CNN.
За даними Національної гвардії Арізони, перші чотири українські пілоти планують завершити підготовку на винищувачах F-16 до літа. Пілоти розпочали навчання в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Арізона. У Пентагоні заявили, що процес навчання триватиме кілька місяців.
За словами капітана Еріна Ханнігана, представника Національної гвардії Арізони, друга група з чотирьох пілотів розпочала навчання в січні, а третя група з чотирьох пілотів в даний час проходить навчання англійської мови, необхідне для польотів.
Очікується, що всі пілоти завершать навчання з травня по серпень, сказав Ханніган, хоча точні терміни залежать від ходу програми.
Нагадаємо, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк заявив, що під час 19-го засідання у форматі "Рамштайн" сторони майже не порушували питання передачі Україні винищувачів F-16. Усі рішення вже й так були ухвалені.
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