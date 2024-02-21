У ніч на 21 лютого українські Повітряні сили повідомили про атаку росіян, під час якої було випущено 6 ракет і 19 дронів-камікадзе типу "Шахед". Вдалося збити 1 ракету і 13 безпілотників.

Атака включала запуск зенітної керованої ракети С-300 та 4 крилаті ракети Х-22 з Ростовської області, керовану авіаційну ракету Х-59 з Бєлгородської області та 19 "Shahed" з Приморсько-Ахтарська.

У результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей, - йдеться у повідомленні.

Частина неуражених ворожих безпілотників не досягла цілей. У відбитті атаки брали участь зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Нагадаємо, вдень вівторка, 20 лютого, російська федерація завдала удару по Харківській області. Цього разу росіяни запустили дрон-камікадзе.