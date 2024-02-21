Сьомий літак за тиждень: Повітряні сили збили черговий російський Су-34 [ Редагувати ]
У середу, 21 лютого, Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.
Мінус один, працюємо далі. Екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья! - написав він
За словами командувача ПС, він має "гарні результати об’єктивного контролю".
Нагадаємо, один зі збитих 19 лютого російських літаків впав у Азовське море, тоді як екіпаж другого літака залишається зниклим безвісти.
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