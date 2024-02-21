Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов визнав складну ситуацію на фронті у зв'язку з виведенням українських сил з Авдіївки. Однак він зазначив, що росія також має проблеми, оскільки наближається до третього року повномасштабної війни.

За словами Буданова в інтерв'ю The Wall Street Journal, професійна російська армія була в основному знищена протягом першого року вторгнення. Зараз росіяни відправляють на "м'ясні штурми" непідготовлених мобілізованих осіб.

Також Буданов зазначив, що росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виготовити. Хоча минулого року ворог поставив на озброєння сотні танків, більшість з них були старих моделей, тоді як лише 178 були новими. Крім того, росія припинила обстріли України ракетами через скорочення поставок.

Буданов також відзначив, що росії буде складно досягти своєї головної стратегічної мети – захоплення всіх східних територій Донецької та Луганської областей цього року. "У них немає сил", - сказав він.

Західні чиновники та аналітики вважають заяви Буданова оптимальним сценарієм для України цього року. Якщо Україна зможе вести розумну оборонну битву, виснажуючи російські сили та одночасно відновлюючи власні, вона може розпочати ще один контрнаступ проти ослабленого противника у 2025 році.

Нагадаємо, Буданов раніше заявляв, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини.