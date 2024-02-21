В уряді визначилися з розміром індексації пенсій: що зміниться з 1 березня [ Редагувати ]
Пенсії у 2024 році планують індексувати за коефіцієнтом 1,079. Мінімальне збільшення складе 100 гривень, а максимальне - 1 577 гривень.
За даними проекту постанови Кабміну, опублікованого на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), індексація у 7,9% стосується пенсій, призначених до 2021 року. Пенсії, призначені у 2021-2023 роках, збільшаться на 100 гривень.
Індексацію планують провести з 1 березня для пенсіонерів, які сплачували страхові внески, військових, чорнобильців з інвалідністю, тих, хто отримує страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Також з 1 липня пенсії отримають державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, депутати та науковці.
Розмір збільшення не може перевищувати 1 577 гривень (у 2023 році збільшення становило 1 500 гривень, з урахуванням індексації споживчих цін у 2023 році - 5,1%).
Крім того, з 1 березня 2024 року пропонується збільшити мінімальну пенсійну виплату для різних категорій пенсіонерів:
- для отримувачів мінімальної пенсійної виплати (пенсіонерів з малим страховим стажем) з 2 520 грн до 2 720 гривень,
- для пенсіонерів у віці до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків з 2 760 гривень до 2 980 гривень,
- для непрацюючих пенсіонерів у віці від 65 до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків, пенсіонерів у віці понад 80 років зі стажем 20/25 відповідно у жінок/чоловіків з 3 120 гривень до 3 370 гривень,
- для пенсіонерів у віці понад 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків з 3 000 гривень до 3 240 гривень.
Якщо у осіб, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється пропорційно до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3 240 гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 3 370 гривень, а в осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 240 гривень.
Також пропонується здійснювати щорічний автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам та забезпечувати перерахунок пенсій і щомісячних страхових виплат у зв’язку з індексацією за матеріалами справ.
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