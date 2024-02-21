Російський окупант та пропагандист Андрій Морозов, відомий як "Мурз", покінчив життя самогубством. Про це повідомили інші російські "воєнкори". За уточненими даними, Морозов, який веде пропагандистський канал "Нам пишут из Янины", застрелився.

Його засуджували інші російські пропагандисти, оскільки він розголошував дані про втрати. Наприклад, Морозов заявляв, що під час штурмів Авдіївки росіяни втратили близько 16 000 солдатів.

У 2014 році Морозов поїхав воювати на Донбас на боці сепаратистів. На його каналі з'явилася передсмертна записка, в якій він пояснює своє самогубство тиском командування бригади Збройних сил рф, яка раніше входила до складу формування "лнл", а також загалом командування Збройних сил рф.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Києві "сплячого" агента фсб рф, який "зливав" ворогу інформацію для прорив оборони Києва у 2022 році.