Генсек НАТО оцінив, чому росіянам вдалося захопити Авдіївку [ Редагувати ]
росії вдалося захопити Авдіївку, звернувшись за підтримкою до Ірану та Північної Кореї. Також Москва мобілізувала більше сил і збільшила виробництво.
Про це повідомив генеральний секретар Єнс Столтенберг в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків, - сказав він.
За думкою Столтенберга, захоплення Авдіївки не суттєво змінить обстановку на фронті. На його думку, перші військові успіхи росії за останні місяці є результатом співпраці з Іраном та КНДР, а також нарощення виробництва і мобілізації додаткових сил.
Це робить важливим, щоб союзники по НАТО надавали військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги (Україні, - ред.). Але, звісно, також, щоб Україна була здатна отримати необхідні сили й мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками, - додав Столтенберг.
Нагадаємо, всі українські підрозділи, які були під загрозою оточення в Авдіївці, виведені на нові позиції. Вони продовжують виконувати бойові задачі.
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