росії вдалося захопити Авдіївку, звернувшись за підтримкою до Ірану та Північної Кореї. Також Москва мобілізувала більше сил і збільшила виробництво.

Про це повідомив генеральний секретар Єнс Столтенберг в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків, - сказав він.

За думкою Столтенберга, захоплення Авдіївки не суттєво змінить обстановку на фронті. На його думку, перші військові успіхи росії за останні місяці є результатом співпраці з Іраном та КНДР, а також нарощення виробництва і мобілізації додаткових сил.

Це робить важливим, щоб союзники по НАТО надавали військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги (Україні, - ред.). Але, звісно, також, щоб Україна була здатна отримати необхідні сили й мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками, - додав Столтенберг.

Нагадаємо, всі українські підрозділи, які були під загрозою оточення в Авдіївці, виведені на нові позиції. Вони продовжують виконувати бойові задачі.