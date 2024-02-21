ЗСУ зможуть розпочати новий контрнаступ у 2025 році [ Редагувати ]
Збройні сили України можуть розпочати новий контрнаступ у 2025 році, але для цього є умова.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у інтервʼю The Wall Street Journal.
Якщо Україна зможе вести грамотну оборону, послаблюючи російські сили і одночасно відновлюючи свої власні, то у 2025 році вона зможе почати новий контрнаступ проти ослабленого противника, - заявив він.
За дослідженням лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, російські сили, найімовірніше, досягнуть свого піку до кінця цього року, а у 2025 році почнуть відчувати дедалі більшу нестачу боєприпасів і бронетехніки.
Однак є ще один фактор: чи буде надано додаткову підтримку з боку США, яку блокують республіканці в Конгресі.
Чи будуть вони готові забезпечити нас припасами на весь рік, поки ми готуємося, чи ні? Це цікаве питання, - заявив Буданов.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила щонайменше 216 військових льотчиків, підготовка яких є тривалою і дорогою.
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