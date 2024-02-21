Як перейти на українську мову: пʼять простих порад [ Редагувати ]
З початку повномасштабного російського вторгнення багато громадян України почали переходити на українську мову в приватному житті та соцмережах.
"Подробиці" підготували для вас збірку порад, як лагідно та екологічно перейти на українську.
- Крім швидких уроків, читання книг та перегляду фільмів, важливо спілкуватися. Варто починати говорити, не боятися помилок, і виправляти одне одного. Найкращий спосіб вивчати будь-яку мову - це активно розмовляти.
- Почніть з вживання етикетних формул. Привітайтеся, попрощайтеся та виражайте подяку українською мовою.
- Розпочніть спілкування "солов'їною" у колі знайомих, хоча б на короткий період. Просіть їх виправляти вас під час розмови. Не бійтеся допускати помилок.
- Якщо ви забули слово, зверніться до оточення за допомогою. Будьте наполегливими та впертими, і результат не змусить себе чекати.
- Виразно та різноманітно висловлюйтеся українською мовою у своєму оточенні. Скористайтеся фразами на зразок: "Трясця!", "Хай тебе качка копне".
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