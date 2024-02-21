З початку повномасштабного російського вторгнення багато громадян України почали переходити на українську мову в приватному житті та соцмережах.

"Подробиці" підготували для вас збірку порад, як лагідно та екологічно перейти на українську.

Крім швидких уроків, читання книг та перегляду фільмів, важливо спілкуватися. Варто починати говорити, не боятися помилок, і виправляти одне одного. Найкращий спосіб вивчати будь-яку мову - це активно розмовляти.

Почніть з вживання етикетних формул. Привітайтеся, попрощайтеся та виражайте подяку українською мовою.

Розпочніть спілкування "солов'їною" у колі знайомих, хоча б на короткий період. Просіть їх виправляти вас під час розмови. Не бійтеся допускати помилок.

Якщо ви забули слово, зверніться до оточення за допомогою. Будьте наполегливими та впертими, і результат не змусить себе чекати.

Виразно та різноманітно висловлюйтеся українською мовою у своєму оточенні. Скористайтеся фразами на зразок: "Трясця!", "Хай тебе качка копне".

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