Погода в Україні завтра, 22 лютого, буде дуже відрізнятись, в залежності від регіону. При цьому, цю різницю буде видно не тільки по температурі повітря, а і по опадах.

Про це повідомив синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"22 лютого в Україні буде неоднорідна погода. Найтепліше буде на заході +7...+11 градусів, найхолодніше на сході, +1...+4 градуси. На решті території протягом дня очікується +4...+8 градусів, в Криму до +10 градусів", - розповіла вона.

Водночас, на фоні вітру з південного заходу, опади очікуються лише в частині регіонів.

"Опади - на півночі, на Харківщині, Луганщині, в навколокарпатських областях. На решті території - без істотних опадів, на півдні із сонячними проясненнями", - констатувала синоптик.

У Києві в четвер місцями невеликий дощ, поривчастий південно-західний вітер, протягом дня 22 лютого потепліє до +6...+9 градусів.