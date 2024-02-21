Ситуація на польсько-українському кордоні сьогодні відрізняється від вчорашньої. Польські фермери почали пропускати легкові авто та автобуси, але у чергах стоять тисячі вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що польські фермери блокують шість напрямків на кордоні з Україною. Станом на ранок на території Польщі у чергах стоять близько 2500 вантажівок.

"Сьогоднішня ситуація дещо відрізняється від вчорашньої. На жаль, польські фермери вчора масштабували свої дії. Вони практично повністю заблокували можливість руху для вантажних транспортних засобів як на виїзд з Польщі, так і тих, які рухалися в напрямку Польщі. Єдиний напрямок, який залишався, це пункт пропуску "Краківець"", - сказав речник.

Демченко також зазначив, що вчора фермери блокували рух легкових авто та автобусів на трьох пунктах пропуску. Наразі їх рух відновили в обидва напрямки. Але пропуск вантажівок здійснюється по декілька авто за годину.

За словами речника, зараз фактично заблокований рух вантажівок з України в Польщу на напрямку КПП "Ягодин".

При цьому через блокаду на польському кордоні на пунктах пропуску з іншими країнами також збільшуються черги.

"За останні дні збільшується черга, яка очікує на можливість перетину кордону у бік України на території Словаччини та Угорщини... Станом на ранок близько 600 вантажних транспортних засобів у черзі перебували на території Словаччини навпроти КПП "Ужгород". І десь 750 вантажівок на території Угорщини навпроти КПП "Тиса". Але рух на цих пунктах пропуску інтенсивний", - пояснив Демченко.

Раніше ми писали про те, що польські протестувальники почали більш жорсткі заходи щодо обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.