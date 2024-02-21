У четвер, 24 лютого, виповнюється річниця з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вже цілих два роки наша країна захищає своє право бути незалежною та вільною, чинить опір агресії ворога. Війна, яку очікували, все одно почалася несподівано. Тож, які події передували повномасштабному вторгненню та що не помічали українці - у матеріалі "Подробиць".

Інтерв'ю Буданова

21 листопада 2021 року керівник української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Military Times прямо говорить, що росія готує повномасштабне вторгнення.

"Росія готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого. Така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські, а також танкові атаки з десантними штурмами на сході, в Одесі та Маріуполі та вторгненням через сусідню Білорусь", - сказав він.

Видання опублікувало й мапу напрямків ударів рф, як виявиться, вона була дуже точною.

Нарощення військ рф на кордонах

У грудні 2021 - січні 2022 років кількість російських військ на кордоні подвоюється, та українців продовжують заспокоювати. Іноземні розвідки діляться детальною інформацією щодо російської загрози, Буданов підтверджує, що ці дані співпадають з українськими.

Сюжети про тривожні валізи

Ще у середині січня на фоні загрострення вторгнення росії в Україну в новинах все частіше з'являються сюжети про вміст тривожної валізи. Наголошувалось, що про всяк випадок її потрібно зібрати та бути готовими.

Евакуація посольств

У середині лютого іноземці починають масово евакуйовувати свої посольства з Києва та закликають своїх громадян негайно залишити Україну, виїжджати наказують навіть військовим інструкторам. Евакуює своїх дипломатів і росія. В аеропорту Бориспіль один за одним сідають літаки із західною зброєю. Тоді наші партнери не вірили, що ми протримаємося більше ніж 3 доби.

"Евакуація" цивільних Донбасу до рф

18 лютого ватажки так званих "лднр" оголосили про "евакуацію" цивільних Донбасу до рф нібито через загрозу "вторгнення" України, а 19 лютого Денис Пушилін та Леонід Пасічник оголосили про "загальну мобілізацію" у терористичних утвореннях "лднр".

Цього ж дня Зеленський прилетів на Мюнхенську конференцію і виступив там зі словами:

"Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а росія - що не хоче нападати. Хтось із нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза".

Також він наголосив, що Україна планує скликати саміт країн-учасниць Будапештського меморандуму. Якщо ж цього не станеться чи Київ не отримає гарантій безпеки, документ визнають недійсним.

Відмова у візиті Байдена

Зеленський запрошує президента США Джо Байдена до України, але тоді він запрошення не приймає. Натомість приїжджають інші іноземні лідери, останніми, 23 лютого, нашу країну відвідують президенти Литви та Польщі. Згодом Дуда зізнається, що прощався із Зеленським із думкою, ніби це може бути їхня остання зустріч.

Масовий виїзд бізнесменів та олігархів

З початку лютого чартерні рейси один за одним вилітають з Борисполя, вивозять олігархів, деяких депутатів та бізнесменів. 13 лютого таких рейсів було два десятки.

Що казав Зеленський

22 лютого на спільній пресконференції з президентом Естонії Зеленський прокоментував можливість запровадження воєнного стану в Україні.

"Щодо воєнного стану - дуже просто. Це питання для нас зрозуміле. Ми віримо, що війни не буде потужної проти України.. І не буде широкої ескалації з боку російської федерації. Якщо буде - буде запроваджений воєнний стан", - сказав він.

У зверненні того ж дня президент наголосив, що загальна мобілізація поки не на часі, а армію будуть зміцнювати за рахунок резервістів.

"На сьогодні немає потреби в загальній мобілізації. Нам потрібно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною як верховним головнокомандувачем Збройних Сил України видано указ про призов резервістів в особливий період. Я підкреслюю: йдеться винятково про громадян, зарахованих до оперативного резерву", - заявив він.

23 лютого, після того, як путін визнає суверенітет так званих "ЛДНР", в Україні запроваджують надзвичайний стан. За кілька годин до нічного російського вторгнення найпопулярніші експерти продовжують запевняти, що загроза не більша, ніж завжди. Пізніше влада пояснить: військові готувалися, а от решті українців довелось покладатись на власні передчуття, щоб уникнути паніки й хаосу.

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