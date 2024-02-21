Британія запровадила санкції проти керівників колонії, в якій помер Навальний [ Редагувати ]
Великобританія запровадила санкції проти керівників виправної колонії, в якій нещодавно помер Олексій Навальний.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) Британії.
Санкції були введені проти шести осіб, які очолювали колонію. Підсанкційним особам заморозять активи й заборонять в'їзд до Британії.
Водночас Британія закликає негайно передати тіло Олексія Навального його родині й провести повне, а також прозоре розслідування.
"Очевидно, що російська влада бачила в Навальному загрозу і неодноразово намагалася змусити його замовкнути. Оперативники ФСБ отруїли його "Новачком" у 2020 році, вони ув'язнили його за мирну політичну діяльність і відправили в арктичну колонію. Ніхто не повинен сумніватися в репресивному характері російської системи", - заявив міністра закордонних справ Британії Девід Кемерон.
До списку санкцій потрапили:
- полковник Вадим Костянтинович Калінін - начальник арктичної виправної колонії ІК-3 "Полярний вовк";
- підполковник Коржов Сергій Миколайович - заступник начальника;
- підполковник внутрішньої служби Василь Олександрович Видрін - заступник начальника;
- підполковник міліції Пилипчик Володимир Іванович - заступник начальника;
- підполковник Голяков Олександр Володимирович - заступник начальника;
- полковник Олександр Валерійович Образцов - заступник начальника;
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