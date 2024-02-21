Великобританія запровадила санкції проти керівників виправної колонії, в якій нещодавно помер Олексій Навальний.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) Британії.

Санкції були введені проти шести осіб, які очолювали колонію. Підсанкційним особам заморозять активи й заборонять в'їзд до Британії.

Водночас Британія закликає негайно передати тіло Олексія Навального його родині й провести повне, а також прозоре розслідування.

"Очевидно, що російська влада бачила в Навальному загрозу і неодноразово намагалася змусити його замовкнути. Оперативники ФСБ отруїли його "Новачком" у 2020 році, вони ув'язнили його за мирну політичну діяльність і відправили в арктичну колонію. Ніхто не повинен сумніватися в репресивному характері російської системи", - заявив міністра закордонних справ Британії Девід Кемерон.

До списку санкцій потрапили: