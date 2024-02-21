У Швеції заявили, що росія є головною міжнародною загрозою безпеці країни [ Редагувати ]
Росія є головною міжнародною загрозою безпеці Швеції, а іноземні вороги можуть спробувати використати підвищений ризик екстремістського насильства з боку ісламістів і ультраправих.
Про це заявила глава служби безпеки Швеції Шарлотта фон Ессен.
"Ми всі повинні навчитися жити в умовах серйозної ситуації з безпекою. Насамперед Росія, а також Китай та Іран, як і раніше, становлять найбільшу загрозу для Швеції, і вони працюють і певною мірою також працюють разом, щоб змінити нинішню систему безпеки", - заявила вона.
У серпні минулого року агентство підвищило оцінку рівня терористичної загрози до 4 з 3 за п'ятибальною шкалою після кількох інцидентів, коли у Швеції та сусідніх країнах люди спалювали Корани, обурюючи мусульман і провокуючи джихадистські погрози.
У заяві, що супроводжує звіт, служба безпеки заявила, що загрози з боку ультраправих та ісламістських груп можуть бути роздуті або використані ворогами Швеції за кордоном.
"Іноземні держави можуть використовувати войовничих екстремістів та інші типи організацій і осіб як посередників, щоб таємно вести діяльність, що загрожує безпеці", - йдеться в заяві.
Керівник оперативного відділу Служби безпеки Фредрік Галльстрем заявив, що, оскільки дедалі більшу кількість російських шпигунів було вислано із Заходу, москва змінює свою тактику і "використовує більш опортуністичні методи".
Раніше повідомлялося, що Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги для України.
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