Музичний проєкт "Україна у вогні" об'єднує музикантів з 11 країн для підтримки України [ Редагувати ]
Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну український музикант та композитор Дмитро Радзецький презентує музичний проєкт "Україна у вогні".
16 лютого 2024 року відбувся реліз синглу і кліпу Дмитра Радзецького "Ukraine On Fire". Він є частиною великого міжнародного проєкту, що об’єднує світових музикантів, які демонструють свою солідарність з українцями, а також привертають увагу світу до війни і необхідності допомоги України.
Напередодні і одразу після 24 лютого в різних куточках світу 30 піаністів з 11 країн світу виконають твір «Україна у вогні», в той час як сам автор композиції Дмитро Радзецький виконає його в самому серці Києва у складі квартету з чотирьох роялів.
Австрія, Бельгія, Німеччина, Велика Британія, Угорщина, Норвегія, Польща, Сінгапур, Швейцарія, Грузія - це неповний список країн, в яких під час акцій в підтримку України, громадських заходів, концертів чи просто в студіях зазвучить твір «Україна у вогні».
«В той час, як українці героїчно відбивають навалу сусіда-агресора вже понад 700 днів, світ починає відвертати очі від України. Наша війна зникає з перших шпальт та екранів телевізорів, люди перемикають свою увагу на інші теми. Аби перемогти, нам потрібна допомога, і тому я хочу звернутись до людей по всьому світу на глибокому емоційному рівні, тією мовою, яка не потребує вивчення і зрозуміла всім - мовою музики», - каже Дмитро Радзецький.
«Україна у вогні», 5-ти хвилинна п’єса для фортепіано, що була написана в перші місяці повномасштабного вторгнення і є особистим маніфестом людини, яка переживає війну. Дмитро засвідчує кричущі випадки насильства та людського горя, що охопило Україну з 24 лютого 2022 року. Автор порівнює війну в Україні з вогнем, що поглинає все на своєму шляху. Вогонь не має кордонів і може перекинутися на будь-які сусідні країни. Незважаючи на трагічність оповіді, наприкінці твору є надія, що цю пожежу таки можна зупинити - віра і спільна допомога можуть згасити вогонь.
Дмитро Радзецький записав цей твір виконуючи його соло за допомогою луп-станції - обладнання, яке записує те, що виконує музикант, і потім відтворює. Використання такого обладнання дає змогу одному музиканту в реальному часі одночасно звучати як ансамбль із 5-6 інструментів.
Разом з українською музичною агенцією MUZIKA автор запропонував світовим музикантам долучитись до виконання. Наразі відгукнулось 30 музикантів - українці, що живуть закордоном, та іноземці. Проєкт публікуватиме на своїх сторінках в соцмережах всі відео з виконанням цього твору по світу. В подальшому планується створення документального фільму про проєкт «Україна у вогні».
Андрій Драган, україно-швейцарський піаніст, що живе та працює в Базелі долучився до проекту бо вважає що “Україна у вогні” гостро передає емоції, які відчуває український митець в теперішній реальності. “Автор вдало втілює переживання жаху і страхіття війни, зокрема, у ритмічній структурі твору та напруженій гармонічній мові. Разом з тим, тривога та нестабільність поєднується із наполегливістю та незламною стійкістю, яка символізує дух українського народу. В контексті війни виконання української музики стає важливим символом солідарності з Україною та способом висловити підтримку та співчуття тим, хто страждає. Тому я радо відгукнувся на запрошення до участі у проєкті Дмитра, аби разом із Ганною Горобець та іншими учасниками привернути увагуміжнародної авдиторії до життя та творчості українців в умовах війни. Такі проєкти вселяють впевненість у перемогу України та віру в мирне майбутнє, - додає Андрій Драган.
Імена музикантів - учасників проєкту:
Austria, Graz
- Анна Бурова
- Radymyr Tsiko
Belgium, Brussels
- Ярослав Крижанівський
- Софія Дубій
Germany, Hackenheim
- Майя Нусбаумер
- Антуанетта Міщенко
Great Britain, London
- Maksym Artemenko
- Христина Міхайліченко
Hungary, Budapest
- Eros Csaba
- Катерина Пархоменко
Norway, Svalbard
- Elina Kelebeev
- Yegor Shevtsov
Poland, Krakow
- Kuba Banaszek
- Катерина Зяблюк
Singapore
- Олена Булатова
- Вохмянина Ксенія
Switzerland, Basel
- Андрій Драган
- Ганна Горобець
Switzerland, Geneva
- Юлія Драч
- Марія Малоштан
Georgia, Tbilisi
- Tatia Abashishvili
- Ana Paitchadze
Ukraine, Kyiv
- Дмитро Радзецький
- Тетяна Павлічук-Тишкевич,
- Марія Клименко
- Максим Шадько
Сторінки проєкту:
https://www.instagram.com/radzguitarist?igsh=cmxqZWgxdHZxOHlq
https://www.facebook.com/dmytroradzetskyi
Детальніше про автора
Дмитро Радзецький, закінчив Дніпровську Академію Музики та Київський Національний Університет культури і мистецтв (спеціалізація класична гітара, композиція).
Лауреат багатьох конкурсів в Україні як гітарист і композитор. Учасник експериментального музичного проєкту «Supremus», рок-гурту «SUR Band», дуету електроакустичних гітар «Big Second» та «Radz». Засновник, керівник і диригент Українського оркестру імпровізаторів. Автор камерних, оркестрових, електроакустичних, рок-композицій, музики до короткометражних фільмів, радіо- та телепередач тощо. У різних проектах співпрацював з Тоні Левіном і Петом Мастелотто (KING CRIMSON), Фрідом Даном (Ensemble Modern), Філом Мінтоном, Фредом Лонберг-Холмом, Едом Манном і Денні Воллі (Frank Zappa Band), "Bang on a Can All-Stars".
Дмитро Радзецький разом з братом є авторами першої в Україні рок-опери «Тарас Бульба» (2021) за мотивами повісті Миколи Гоголя, в якій описуються події революції гідності і війни в Україні.
З 2017 з композитором Максимом Коломійцем співзасновник арт-простору “KORA" на базі Національного центру Олександра Довженка в діяльність якої входять просвітницькі заходи та концерти сучасної академічної, джаз, рок і електронної музики.
З 2022 року провів більше 30 концертів країнами Європи в рамках туру «Peace For Ukraine» з метою популяризації сучасної української музики, а також з метою зборів благодійних внесків на підтримку України.
В січні 2023 року презентував трек «Our Path to Freedom» записаний з багатьма відомими українськими і світовими музикантами з метою зборів коштів на підтримку культурної спільноти України. В записі прийняли участь музиканти «Океан Ельзи» (Мілош Єліч і Денис Глінін), «Антитіла» (Денис Швець), а також гітарист «Roxy Music» і продюсер “Pink Floyd” Філ Манзанера, клавішник гуртів Майлза Девіса і Стівена Уілсона – Адам Холцман, і гітарист «Genesis» Стів Хеккет.
Андрій Драган Українсько-швейцарський піаніст Андрій Драган, який живе в Базелі, регулярно виступає у Швейцарії та Європі. Навчався в Базельській музичній академії у професора Адріана Етікера.
Численні успіхи на змаганнях, досягнуті під час навчання, зокрема Prix Credit Suisse Jeune Solistes та Kiefer-Hablitzel відкрили для Андрія Драгана двері до відомих концертних залів світу. Андрій регулярно виступає у складі камерних формацій, зокрема з Тріо Барвінського, яке він заснував у 2018 році разом з Василем Заціхою та Алессіо Піанеллі.