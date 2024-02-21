Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну український музикант та композитор Дмитро Радзецький презентує музичний проєкт "Україна у вогні".



16 лютого 2024 року відбувся реліз синглу і кліпу Дмитра Радзецького "Ukraine On Fire". Він є частиною великого міжнародного проєкту, що об’єднує світових музикантів, які демонструють свою солідарність з українцями, а також привертають увагу світу до війни і необхідності допомоги України.

Напередодні і одразу після 24 лютого в різних куточках світу 30 піаністів з 11 країн світу виконають твір «Україна у вогні», в той час як сам автор композиції Дмитро Радзецький виконає його в самому серці Києва у складі квартету з чотирьох роялів.

Австрія, Бельгія, Німеччина, Велика Британія, Угорщина, Норвегія, Польща, Сінгапур, Швейцарія, Грузія - це неповний список країн, в яких під час акцій в підтримку України, громадських заходів, концертів чи просто в студіях зазвучить твір «Україна у вогні».

«В той час, як українці героїчно відбивають навалу сусіда-агресора вже понад 700 днів, світ починає відвертати очі від України. Наша війна зникає з перших шпальт та екранів телевізорів, люди перемикають свою увагу на інші теми. Аби перемогти, нам потрібна допомога, і тому я хочу звернутись до людей по всьому світу на глибокому емоційному рівні, тією мовою, яка не потребує вивчення і зрозуміла всім - мовою музики», - каже Дмитро Радзецький.

«Україна у вогні», 5-ти хвилинна п’єса для фортепіано, що була написана в перші місяці повномасштабного вторгнення і є особистим маніфестом людини, яка переживає війну. Дмитро засвідчує кричущі випадки насильства та людського горя, що охопило Україну з 24 лютого 2022 року. Автор порівнює війну в Україні з вогнем, що поглинає все на своєму шляху. Вогонь не має кордонів і може перекинутися на будь-які сусідні країни. Незважаючи на трагічність оповіді, наприкінці твору є надія, що цю пожежу таки можна зупинити - віра і спільна допомога можуть згасити вогонь.

Дмитро Радзецький записав цей твір виконуючи його соло за допомогою луп-станції - обладнання, яке записує те, що виконує музикант, і потім відтворює. Використання такого обладнання дає змогу одному музиканту в реальному часі одночасно звучати як ансамбль із 5-6 інструментів.





Разом з українською музичною агенцією MUZIKA автор запропонував світовим музикантам долучитись до виконання. Наразі відгукнулось 30 музикантів - українці, що живуть закордоном, та іноземці. Проєкт публікуватиме на своїх сторінках в соцмережах всі відео з виконанням цього твору по світу. В подальшому планується створення документального фільму про проєкт «Україна у вогні».

Андрій Драган, україно-швейцарський піаніст, що живе та працює в Базелі долучився до проекту бо вважає що “Україна у вогні” гостро передає емоції, які відчуває український митець в теперішній реальності. “Автор вдало втілює переживання жаху і страхіття війни, зокрема, у ритмічній структурі твору та напруженій гармонічній мові. Разом з тим, тривога та нестабільність поєднується із наполегливістю та незламною стійкістю, яка символізує дух українського народу. В контексті війни виконання української музики стає важливим символом солідарності з Україною та способом висловити підтримку та співчуття тим, хто страждає. Тому я радо відгукнувся на запрошення до участі у проєкті Дмитра, аби разом із Ганною Горобець та іншими учасниками привернути увагуміжнародної авдиторії до життя та творчості українців в умовах війни. Такі проєкти вселяють впевненість у перемогу України та віру в мирне майбутнє, - додає Андрій Драган.

Імена музикантів - учасників проєкту:

Austria, Graz

Анна Бурова

Radymyr Tsiko

Belgium, Brussels

Ярослав Крижанівський

Софія Дубій

Germany, Hackenheim

Майя Нусбаумер

Антуанетта Міщенко

Great Britain, London

Maksym Artemenko

Христина Міхайліченко

Hungary, Budapest

Eros Csaba

Катерина Пархоменко

Norway, Svalbard

Elina Kelebeev

Yegor Shevtsov

Poland, Krakow

Kuba Banaszek

Катерина Зяблюк

Singapore

Олена Булатова

Вохмянина Ксенія

Switzerland, Basel

Андрій Драган

Ганна Горобець

Switzerland, Geneva

Юлія Драч

Марія Малоштан

Georgia, Tbilisi

Tatia Abashishvili

Ana Paitchadze

Ukraine, Kyiv

Дмитро Радзецький

Тетяна Павлічук-Тишкевич,

Марія Клименко

Максим Шадько

Сторінки проєкту:

https://www.instagram.com/radzguitarist?igsh=cmxqZWgxdHZxOHlq

https://www.facebook.com/dmytroradzetskyi

Детальніше про автора

Дмитро Радзецький, закінчив Дніпровську Академію Музики та Київський Національний Університет культури і мистецтв (спеціалізація класична гітара, композиція).

Лауреат багатьох конкурсів в Україні як гітарист і композитор. Учасник експериментального музичного проєкту «Supremus», рок-гурту «SUR Band», дуету електроакустичних гітар «Big Second» та «Radz». Засновник, керівник і диригент Українського оркестру імпровізаторів. Автор камерних, оркестрових, електроакустичних, рок-композицій, музики до короткометражних фільмів, радіо- та телепередач тощо. У різних проектах співпрацював з Тоні Левіном і Петом Мастелотто (KING CRIMSON), Фрідом Даном (Ensemble Modern), Філом Мінтоном, Фредом Лонберг-Холмом, Едом Манном і Денні Воллі (Frank Zappa Band), "Bang on a Can All-Stars".

Дмитро Радзецький разом з братом є авторами першої в Україні рок-опери «Тарас Бульба» (2021) за мотивами повісті Миколи Гоголя, в якій описуються події революції гідності і війни в Україні.

З 2017 з композитором Максимом Коломійцем співзасновник арт-простору “KORA" на базі Національного центру Олександра Довженка в діяльність якої входять просвітницькі заходи та концерти сучасної академічної, джаз, рок і електронної музики.

З 2022 року провів більше 30 концертів країнами Європи в рамках туру «Peace For Ukraine» з метою популяризації сучасної української музики, а також з метою зборів благодійних внесків на підтримку України.

В січні 2023 року презентував трек «Our Path to Freedom» записаний з багатьма відомими українськими і світовими музикантами з метою зборів коштів на підтримку культурної спільноти України. В записі прийняли участь музиканти «Океан Ельзи» (Мілош Єліч і Денис Глінін), «Антитіла» (Денис Швець), а також гітарист «Roxy Music» і продюсер “Pink Floyd” Філ Манзанера, клавішник гуртів Майлза Девіса і Стівена Уілсона – Адам Холцман, і гітарист «Genesis» Стів Хеккет.

Андрій Драган Українсько-швейцарський піаніст Андрій Драган, який живе в Базелі, регулярно виступає у Швейцарії та Європі. Навчався в Базельській музичній академії у професора Адріана Етікера.

Численні успіхи на змаганнях, досягнуті під час навчання, зокрема Prix Credit Suisse Jeune Solistes та Kiefer-Hablitzel відкрили для Андрія Драгана двері до відомих концертних залів світу. Андрій регулярно виступає у складі камерних формацій, зокрема з Тріо Барвінського, яке він заснував у 2018 році разом з Василем Заціхою та Алессіо Піанеллі.