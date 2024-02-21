Військові рф обстріляли Херсонську область: є постраждалі [ Редагувати ]
Російські військові сьогодні вкотре обстріляли Херсонську область. Під час ворожої атаки під ударом опинився Бериславський район.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
За даними адміністрації, сьогодні російська армія вдарила по селу Раківка Бериславського району з безпілотника.
"Постраждали двоє чоловіків, 32 та 56 років, які перебували поблизу місця “прильоту”, - зауважили в ОВА.
Представники адміністрації пояснили, що в обох постраждалих діагностували вибухові травми.
"Лікарі надали їм медичну допомогу. Нині життю потерпілих нічого не загрожує", - додали в ОВА.
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