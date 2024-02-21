Проросійські гасла польських фермерів з закликом до диктатора володимира путіна - це неправильно, антисолідарно та у випадку з українським зерном просто неправдиво.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"І, я думаю, кожен зрозуміє, що Україна не може змиритись із тим, що відбувається на кордоні між нашими державами. І тим паче з тим, що там почали з'являтися відверті пропутінські гасла. Це неправильно. І антисолідарно. І, зокрема, у вчорашньому випадку із нашим зерном, яке висипали з вагона, - це було ще й просто неправдиво", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ані грама з того збіжжя не везли на польський ринок, адже зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України.

"Хоч це для українських виробників очевидно невигідно, але ми дотримуємося цього, бо відносини з Польщею для нас - безумовний пріоритет національної безпеки", - зазначив глава держави.