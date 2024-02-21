Запорізьку АЕС 20 лютого відключили від останньої резервної зовнішньої лінії електропередачі. Через російські обстріли відключилась одна з двох наявних ліній електропередачі ПЛ-330кВ "Феросплавна-1". Про це повідомляє Енерноатом.

Наразі станція отримує необхідну електроенергію від єдиної зовнішнблї повітряної лінії ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення власних потреб станції.

У разі відмови цієї лінії найбільша АЕС в Європі отримує черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії. В.о. голови правління Енергоатома Петро Котін заявив:

Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора - Енергоатома. росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Об'єкт також повинен покинути некомпетентний російський технічний персонал. Його мають замінити фахівці з України, відповідно до ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання.

Нагадаємо, від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. У разі їх відмови це загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.