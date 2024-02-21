13-й пакет санкцій ЄС стосується 193 осіб та компаній - МЗС Нідерландів [ Редагувати ]
13-й пакет антиросійських санкцій Євросоюзу запровадить обмеження проти 193 фізичних та юридичних осіб. Про це повідомила у Х міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот. 21 лютого санкції погодили на рівні послів ЄС, але їх перелік не оголошувався.
Оскільки жорстока війна проти України триває вже третій рік, ЄС продовжує посилювати тиск за допомогою 13-го пакету санкцій проти Росії. Я вітаю ці нові санкції, спрямовані проти 193 фізичних та юридичних осіб.
Санкції націлені, зокрема, на тих, хто причетний до російської військової промисловості, кібервійни, постачання зброї з Північної Кореї та варварського викрадення українських дітей. ЄС також запроваджує експортні обмеження для 27 компаній, які беруть участь у обході санкцій.
Про узгодження санкцій постпредами країн Євросоюзу раніше повідомило бельгійське головування у Раді ЄС. Пакет планують затвердити на річницю збройного вторгнення в Україну. Бельгія називала перелік заходів "одним із найбільших, схвалених ЄС". За даними ЗМІ, у списку не лише росіяни, а й громадяни інших країн.
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