Космічний супутник ERS-2 Європейського космічного агентства здійснює неконтрольовано падіння в атмосферу Землі. Про це повідомляє Space.

При цьому елементи відпрацьованого супутника масою 2,3 тонни, ймовірно, переживуть падіння і не згорять в атмосфері.

Точний час і місце, де відбудеться падіння ERS-2, невідомі. Використовуючи останні дані, Управління космічного сміття ЕКА прогнозує, що вхід супутника ЕКА ERS-2 в атмосферу Землі має відбутися 21 лютого о 22:41 за Києвом (15:41 за Грінвічем).

Цей прогноз має невизначеність у часі в плюс-мінус 1,44 години, що пов'язано з впливом сонячної активності на щільність атмосфери Землі та тертя супутника.

Після входу в атмосферу на Землю можуть упасти деякі фрагменти супутника - резервуари, внутрішні панелі та антена радара з синтезованою апертурою.