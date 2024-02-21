Мюнхенська "Баварія" оголосила, що влітку після закінчення сезону розлучиться з головним тренером Томасом Тухелем.

Оголошення послідувало за серією вкрай невдалих виступів німецького флагмана, який зазнав двох поспіль поразок у національній першості, а в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів поступився "Лаціо".

Томас Тухель, який до "Баварії" працював з дортмундською "Боруссією", ПСЖ та "Челсі", а з лондонським клубом у 2021 році виграв Лігу чемпіонів, очолив мюнхенців наприкінці минулого сезону.

Він з'явився в команді, яка переживала досить складний період, що вилився у звільнення колишнього наставника Юліана Нагельсмана.

У березні 2023 року "Баварія", яка звикла впевнено брати золото національного чемпіонату, пропустила вперед дортмундську "Боруссію" і грала дуже нерівно. Незважаючи на це, у травні "Баварія" стала чемпіоном Німеччини.

З Тухелем "Баварія" одразу ж вилетіла з Кубка Німеччини, поступившись "Фрайбургу", а у чвертьфіналі Ліги чемпіонів не змогла створити серйозного опору "Манчестер Сіті".

У лютому 2024 року "Баварію" спочатку розгромив 3:0 у чемпіонаті Німеччини конкурент у боротьбі за титул "Байєр". Потім "Баварія" поступилася 0:1 у першому, гостьовому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів італійському "Лаціо", що котирувався набагато нижче.

А в неділю, 18 лютого, у першості Німеччини її примудрився здолати - 3:2 - середняк "Бохум". Після цієї поразки відставання "Баварії" від "Байєра" стало фактично катастрофічним - 8 очок за 12 турів до фінішу турніру.

Bild, описуючи ці невдачі, розповідав ще у Тухеля не склалися відносини з провідними гравцями, наприклад Йозуа Кімміхом, який через конфлікт з тренером нібито навіть задумався про ухід з клубу.