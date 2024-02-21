Президент України Володимир Зеленський зустрівся з народними депутатами з фракції "Слуга народу". Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Закінчилася зустріч нашої фракції з Президентом.

Розуміємо, що вона привернула багато уваги ЗМІ, так як це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення. Але хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії. Вона була запланована ще наприкінці минулого року, але графік Президента дозволив провести її лише зараз.

Мета зустрічі - синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи. В цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії ми проводили щороку і до повномасштабного вторгнення. Це нормальна практика для всіх великих команд.

Говорили про найголовніше для нашої Перемоги - фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками. Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до Перемоги", - написав Арахамія.

Про жодні конкретні результати переговорів Зелегнського зі "Слугами" не повідомлялося.