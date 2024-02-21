Через блокаду поляками західного кордону, скраплений газ в Україні може подорожчати на 3 грн/л. Водночас дефіциту автогазу не очікується. Про заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, передає "Укрінформ".

По скрапленому газу очікуємо здорожчання. Але, якщо восени здорожчання було через дефіцит, бо 30% імпорту було заблоковано, то зараз дефіциту не буде. Але Польща залишається великим постачальником автогазу.

Через технічні причини постачальникам автогазу складно переорієнтуватися на залізницю, тож їм доводиться об'їжджати польський кордон через Словаччину чи Румунію.

Це коло буде коштувати нам до приблизно 3 грн на літр. Ми бачимо, що вже підвищуються ціни як у роздрібному ринку, так і в оптовому.

На ринок бензину та дизельного палива блокада наразі не впл иває, оскільки імпортери пального вже пристосувалися до блокади.

Що стосується залізниці, поки що ознак блокування перевезень нафтопродуктів не бачимо. Постачальники, в тому числі Orlen, планують відвантаження.

Якщо ж поляки почнуть блокувати залізницю, наслідки для України можуть будуть вкрай негативними і привзести як до дефіту пального, так і зростання цін.

Під час першої блокади кордону з Польщею у листопаді 2023 року ціни на автогаз в Україні зросли на 30% через утворення дефіциту цього виду пального на ринку.