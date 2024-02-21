"Слуга народу" В'ячеслав Медяник складає повноваження народного депутата [ Редагувати ]
Член фракції "Слуга народу" В'ячеслав Медяник вирішив достроково припинити повноваження народного депутата. Про це повідомила спікер фракції Юлія Палійчук, передає "Інтерфакс-Україна".
Так. Він написав заяву за власним бажанням за станом здоров'я.
36-річний Медяник обіймає посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Він обраний до парламенту за 27-м одномандатним виборчим округом Дніпропетровської області. З огляду на те, що він мажоритарник, а не обрано за партійниими списками, його ніхто не замінить, адже під час воєнного стану вибори проводити заборонено.
Нагадаємо, останнім з партії "Слуга народу" вийшов народний депутат Мазурашу.
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