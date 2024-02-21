Росіяни обстріляли Куп'янський район, є загиблий та поранений [ Редагувати ]
Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини є жертви серед цивільного населення: один мирний мешканець загинув, ще одного поранено. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
За даними слідства, 21 лютого 2024 року близько 12:40 зс рф здійснили мінометні та артилерійські обстріли села Іванівка Петропавлівської територіальної громади, внаслідок чого поранено 52-річного мирного мешканця.
Крім того, приблизно о 14 годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна, загинув мирний мешканець. Анкетні дані загиблого встановлюються.
Близько 15 години російські військовослужбовці також обстріляли селище Вільхуватка: зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих. Попередньо встановлено, що ворог застосував дві керовані авіаційні бомби.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази і задокументували чергові воєнні злочини рф.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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