Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини є жертви серед цивільного населення: один мирний мешканець загинув, ще одного поранено. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 21 лютого 2024 року близько 12:40 зс рф здійснили мінометні та артилерійські обстріли села Іванівка Петропавлівської територіальної громади, внаслідок чого поранено 52-річного мирного мешканця.

Крім того, приблизно о 14 годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна, загинув мирний мешканець. Анкетні дані загиблого встановлюються.

Близько 15 години російські військовослужбовці також обстріляли селище Вільхуватка: зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих. Попередньо встановлено, що ворог застосував дві керовані авіаційні бомби.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази і задокументували чергові воєнні злочини рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).