Популярну американську відеоблогерку Рубі Франке, яка виховувала шістьох дітей та вела блог про материнство, засудили до 60 років в'язниці за жорстоке поводження з дітьми. Вона катувала їх голодом і змушувала годинами стояти на спеці без води.

На своєму YouTube-каналі 8 Passengers ("8 пасажирів") Рубі Франке розповідала про гармонійне життя її великої сім'ї та давала поради щодо виховання дітей.

На 42-річну Рубі було підписано понад 2,5 мільйона глядачів. Іноді її методи були досить суворими: вона розповідала, що час від часу карає дітей і позбавляє вечері за провини. При цьому Рубі все одно вважали зразковою матір'ю.

У серпні 2023 року 12-річний син Рубі втік з дому та сховався у сусідів. Хлопчик був побитий та виснажений, на його руках і ногах було багато саден і синців. Він дуже хотів їсти та пити. Дитину госпіталізували.

Поліцейські опитали всіх дітей Рубі та дізналися, як насправді жила ідеальна родина. За словами дітей, мама та тато регулярно били їх, знущалися та морили голодом. Дітей принижували, змушували тягати коробки сходами до знемоги та сидіти навпроти стіни годинами.

Рубі заарештували. Держава взяла неповнолітніх дітей під опіку, а чоловік Франке подав на розлучення. На допиті Рубі у всьому зізналася, її звинуватили по шести пунктах у жорстокому поводженні з дітьми за обтяжливих обставин.

Жінку засудили до чотирьох термінів ув'язнення - загалом вона проведе за ґратами 60 років.