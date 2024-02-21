Місячний посадковий модуль Nova-C (Odysseus), розроблений приватною американською компанією Intuitive Machines, успішно вийшов на місячну орбіту. Наразі він перебуває на висоті 92 км над поверхнею Місяця, повідомила пресслужба компанії.

Космічний апарат планує приземлитися на супутник Землі впродовж доби. Точний час запланованого приземлення Nova-C - 23 лютого, 00:49 за київським часом.

Апарат повинен приземлитися в місячному кратері Малаперт в області південного полюса. У компанії наголосили, що модуль перебуває у відмінному стані.

Odysseus запустили 15 лютого на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX. Успішна посадка модуля на Місяць стане першим контрольованим приземленням американського космічного апарату на супутник Землі з 1972 року. Тоді з корабля "Аполлон-17" на поверхню Місяця востаннє висадилися люди - астронавти Юджін Сернан та Харрісон Шмітт.

На борту Odysseus знаходяться прилади NASA, призначені для збору даних про місячне середовище перед запланованою на 2026 рік космічною програмою з висадки людей на Місяць Artemis.

Нагадаємо, у січні Перший японський дослідницький модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) здійснив посадку на поверхню Місяця.