Росіяни вигадали фейк про "сина Сирського", який підтримує рашистів [ Редагувати ]
Російські пропагандисти поширюють відеопровокацію з так званим "сином Сирського". Цей ролик є частиною масштабної ворожої ІПсО, спрямованої проти командування ЗСУ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У рф намагаються скористатися тим, що у багатьох українців, зокрема військових, є родичі в рф. Цим вороги намагаються дискредитувати українців.
Іван Сирський, який став героєм російських роликів, не є сином Головнокомандувача ЗСУ. Він син колишньої дружини Олександра Сирського від її іншого шлюбу. Івана Олександр Сирський не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще у 2009 році.
Колишня дружина Олександра Сирського ще 14 років тому виїхала разом з дітьми та новим чоловіком до Австралії. З її родиною генерал-полковник Сирський не підтримує жодних стосунків.
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