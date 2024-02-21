Зеленський пообіцяв підняти зарплату військовим на "нулі" до 200 тисяч гривень [ Редагувати ]
На зустрічі з фракцією "Слуга народу" президент Володимир Зеленський заявив, що військовослужбовцям, які воюють на "нулі", потрібно піднімати грошове забезпечення до 200 тисяч гривень на місяць (зараз 100 тисяч).
Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін.
Сьогодні під час вечірньої зустрічі Президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень.
За даними ТСН з посиланням на джерела серед "слуг", також президент повідомив, що зараз проходить аудит у ЗСУ.
Нині проходить аудит у ЗСУ, і новий головком ЗСУ вже знайшов тисячі військових, які жодного разу не були в зоні бойових дій. Їх зараз будуть активно залучати.
Також Зеленський звернувся до всіх, щоб "трималися купи" і протистояли спробам росіян дестабілізувати парламент "і зробити так, щоб уже умовно від травня цілі фракції не виходили на роботу". Це буде частиною великої інформаційної кампанії проти нього, що начебто він уже нелегітимний.
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