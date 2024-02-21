У Києві заборонили стягувати плату за паркування [ Редагувати ]
Джерело: Вечірній Київ
У Києві з 21 лютого не можуть стягувати плату за паркування автомобілів. Про це повідомив голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.
Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджено тарифи на платне паркування в місті. Чекаємо на дійсно нові та обґрунтовані тарифи від київської влади!
Апеляційний адміністративний суд підтвердив, що розпорядження Київської міської військової адміністрації від 07.11.2022 №735 про встановлення тарифів 35 грн за годину у першій зоні (25 та 5 грн - у другій та третій відповідно) КП "Київтранспарксервіс" на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються КП є незаконне. Рішення суду набуло чинності.
Хмельницький нагадав, що 13 жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві - знову завищені. Штраф за два повторних порушення Київтранспарксервіс конкурентного законодавства 6,6 млн грн. (Розслідування проводилось спеціалістами Північного МТВ Київське обласне територіальне відділення АМКУ.
Колегія визнала, що КП "Київтранспарксервіс", яке розрахувало ціну на послуги паркування у столиці аж в 35 грн за годину, скористалося своїм монопольним становищем під час формування вартості такої послуги, а Київська міська військова адміністрація це порушення "легітимізувала".
За результатами розгляду, ТАК АМКУ оштрафувала КП "Київтранспарксервіс" на 3,3 млн. грн та зобов’язала комунальників та КМВА припинити правопорушення.
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