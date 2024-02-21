Сили оборони України провели масову ліквідацію російських загарбників поблизу Подо-Калинівки на Херсонщині.

На полігон за вказівкою командування "Днепр" привезли на спільні заняття підрозділи 328 ДШП, 810 ОБрМП та 81 САП рф.

HIMARS завдав два влучні удари по скупченню окупантів. Втрати ворога за приблизними оцінками становить близько 60 бійців, у тому числі командирський склад та інструктори.

Офіційної інформації від командування наразі не було.