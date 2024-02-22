"Барселона" та "Наполі" зіграли внічию у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів [ Редагувати ]
Італійський футбольний клуб "Наполі" з рахунком 1:1 зіграв унічию з іспанською "Барселоною" у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася у Неаполі.
Рахунок у матчі відкрив нападник "Барселони" Роберт Левандовський (60-та хвилина). М'яч у відповідь забив форвард господарів Віктор Осімхен (75).
Півзахисник "Барселони" Ламін Ямаль став наймолодшим гравцем, який вийшов на поле в матчі плей-офф Ліги чемпіонів, у зустрічі з "Наполі" футболіст зіграв у віці 16 років та 223 дні.
В іншому матчі ігрового дня португальський "Порту" на своєму полі обіграв англійський "Арсенал" (1:0). Ігри у відповідь пройдуть 12 березня в Барселоні та Лондоні відповідно.
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