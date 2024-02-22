Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача: ввів до її складу начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
Також глава держав и вивів зі складу Ставки колишнього командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського.
Нагадаємо, 9 лютого Зеленський ввів до складу Ставки та Ради національної безпеки й оборони нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
9 лютого президент призначив керівником Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича, а 11 лютого - Олександра Павлюка очільником Сухопутних військ ЗСУ.
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