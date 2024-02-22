Президент України Володимир Зеленський 21 лютого підписав указ, який розширює можливість іноземців та "осіб без громадянства" служити в Національній гвардії України.

Відповідний указ був оприлюднений на веб-порталі президента. Це рішення прийнято в контексті зусиль уряду щодо мобілізації в 2024 році. Згідно з новим указом, ця можливість стала доступною з моменту його підписання.

У добровільному порядку (за контрактом) можуть бути прийняті іноземці, які перебувають на території України на законних підставах, раніше не були судимі та відповідають вимогам до військової служби, визначеним Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" на військову службу в Національній гвардії України, – йдеться в указі.

Іноземні громадяни вже можуть служити в Збройних силах України за умови відповідності певним критеріям. Після повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року, Зеленський закликав "громадян світу" долучитися до захисту України, утворивши Інтернаціональний легіон.

Національна гвардія України входить до складу Міністерства внутрішніх справ і відповідає за забезпечення громадської безпеки. Військовослужбовці Національної гвардії також брали участь у бойових діях на передовій з моменту початку повномасштабної війни з росією.