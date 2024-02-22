У ніч на 22 лютого противник атакував десятьма ударними безпілотниками типу "Shahed", однак військовим вдалося знищити вісім з них.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Безпілотники були запущені окупантами з району Приморсько-Ахтарськ. Крім того, росіяни випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Знищити вдалося вісім безпілотників в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Нагадаємо, окупанти знизили кількість авіаударів по всій протяжності Таврійського напрямку. Це може бути пов'язано зі знищенням ворожої авіації за останні дні.