Нічна атака рф: Повітряні сили знищили вісім безпілотників з десяти [ Редагувати ]
У ніч на 22 лютого противник атакував десятьма ударними безпілотниками типу "Shahed", однак військовим вдалося знищити вісім з них.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Безпілотники були запущені окупантами з району Приморсько-Ахтарськ. Крім того, росіяни випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.
Знищити вдалося вісім безпілотників в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.
Нагадаємо, окупанти знизили кількість авіаударів по всій протяжності Таврійського напрямку. Це може бути пов'язано зі знищенням ворожої авіації за останні дні.
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