Болгарія вперше відмовиться від використання російського ядерного палива для своєї єдиної атомної електростанції "Козлодуй". У травні цього року енергетики планують провести першу заправку ядерним паливом із США.

Про це повідомляє "24 часа". Наразі на АЕС працюють два реактори, а з травня 2024 року п'ятому енергоблоці буде постачатися продукція компанії Westinghouse замість російського палива від ТВЕЛ, "дочки" Росатому.

Шостий енергоблок отримуватиме паливо від французької компанії Framatome. Повна відмова від російського палива планується до 2029 року. Раніше атомна електростанція використовувала виключно російське паливо, останню заправку п'ятого енергоблоку здійснили навесні минулого року.

"Козлодуй" – єдина АЕС у Болгарії. Вона забезпечує понад третину електроенергії країни і є великим експортером електроенергії у сусідні країни. Влада вирішила відмовитися від ядерного палива з росії після її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, в Болгарії заарештували поліцейського з Генерального управління боротьби з організованою злочинністю МВС за те, що він розголошував конфіденційну інформацію російській агентурі.