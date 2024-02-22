Міжнародні експерти з права надіслали офіційне звернення представникам країн G7, у якому вони заявили, що конфіскація заморожених активів рф не суперечить міжнародному праву. У листі було вказано, що після введення санкцій проти росії було заморожено практично 300 мільярдів доларів.

Про це пише видання Bloomberg.

Світовий банк повідомляв, що орієнтовна вартість відновлення та реконструкції України після війни зросла до 486 мільярдів доларів. Експерти вважають, що через "виразне порушення" росією правового порядку, встановленого після Другої світової війни, міжнародне право дозволяє застосовувати "законні контрзаходи", щоб переконати країну-порушницю "припинити свою протиправну поведінку".

У листі експерти пропонують використовувати конфісковані активи для компенсації збитків, завданих "безпосередньо в результаті незаконних дій росії". Серед підписантів листа - експерти з міжнародного права з Бельгії, Сполученого Королівства, Німеччини, Нідерландів, США, Франції та Японії, зокрема, декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох та адвокат і дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.

Нагадаємо, посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку, отриманого від заморожених російських активів, для надання допомоги Україні.