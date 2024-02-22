Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що коли Україна отримає західні винищувачі F-16, вона матиме право наносити удари по військових цілях рф як у межах країни, так і за її межами.

В інтервʼю "Радіо Свобода" він підкреслив, що точний термін отримання літаків невідомий, але країни-союзники прагнуть, щоб це сталося якнайшвидше. Ефективність від введення F-16 буде більшою, якщо пілоти та інший персонал будуть добре навчені.

Тож я думаю, що ми повинні слухати військових експертів саме тоді, коли ми будемо готові або коли союзники будуть готові розпочати надсилання та доставку F-16. Чим швидше тим краще, – пояснив він.

Столтенберг також зазначив, що рішення про постачання F-16 в Україну прийматимуть кожен союзник окремо, оскільки вони мають різну політику. Проте він підкреслив, що росія веде проти України війну, тому Київ має право на самооборону, включаючи можливість ударів по російських військових цілях за її межами.

Раніше Столтенберг повідомляв, що країни-члени Північноатлантичного альянсу нададуть Україні мільйон безпілотників.